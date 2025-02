Il “Beauty Hub“ di L’Oréal Italia nel distretto The Sign a Romolo

"Celebriamo il simbolico compimento di The Sign con l’inaugurazione del Beauty Hub L’Oréal Italia e siamo orgogliosi di aver contribuito all’intervento di rigenerazione che può rappresentare un modello a livello nazionale". Così l’architetto Massimo Roj, Ceo di Progetto CMR, che con The Sign ha concepito un intervento di rigenerazione urbana nelle aree dell’ex Fonderia Vedani. Sulle ceneri (simboliche) dell’industria pesante, rinasce la città dei servizi hi-tech e della Beauty economy con il colosso L’Oréal, che ha scelto piazza Pivano, a due passi dal metrò Romolo, la nuova sede per l’Italia. Uffici flessibili, tecnologici, ambienti dedicati al lavoro collaborativo, aree comuni e ibride per migliorare la creatività. Le ampie terrazze al quarto e all’ottavo piano con vista panoramica. Filosofia del benessere applicata al lavoro.

"Questo edificio – scandisce Alexei Dal Pastro, Ceo Italy di Covivio – testimonia il nostro impegno nella rigenerazione urbana e nella creazione di spazi di lavoro in grado di attrarre aziende leader a livello globale. Orgogliosi della sinergia con L’Oréal Italia, che ci ha permesso di cogliere le esigenze del cliente e sviluppare soluzioni su misura".

D’altronde "La Lombardia è il cuore pulsante della cosmetica mondiale con un fatturato che ha superato gli 11 miliardi di euro nel 2024, oltre il 66% del totale nazionale. Qui nascono i brand più prestigiosi, e si sviluppano le tecnologie, le formule e i processi produttivi che contribuiscono a scrivere il futuro della bellezza a livello globale", dice l’assessore a Turismo e Moda della Regione, Barbara Mazzali.