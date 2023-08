Idroscalo, sabato 12 agosto riaprono altre zone: ecco quali e dove

Milano – Al parco dell’Idroscalo proseguono i lavori di manutenzione e messa in sicurezza per la riapertura di tutte le aree e dei servizi in seguito al nubifragio del 25 luglio scorso.

Da sabato 12 agosto - fa sapere la Città metropolitana di Milano - sarà possibile accedere all'ingresso Riviera est e procedere lungo i percorsi fino a raggiungere il maneggio delle giacche verdi Lombardia, il laghetto delle Vergini (l'oasi al momento è raggiungibile, ma non è ancora aperta al pubblico), la spiaggia e il lungolago. Sono fruibili anche le piscine Est, la terrazza e la spiaggia attrezzata Gud, il chiosco Pino beach&bar, la spiaggia libera e il parco dell'Arte, mentre il centro Ricerche Cap non ha mai smesso di operare.

Dalla Riviera est è possibile procedere verso nord, raggiungendo la zona sportiva. Qui sono attivi l'Asd Idroscalo Club, i Marinai d'Italia e la Lega Navale. Da sabato sarà poi possibile proseguire sul lungo lago ovest fino al campo da rugby. Sono fruibili la pista di pattinaggio, di skate e di mountain bike, la fattoria di zio Alfredo e il Dolly Park. Il Villaggio del bambino resta invece chiuso: sono in corso gli interventi di manutenzione per la messa in sicurezza dell'area, particolarmente colpita dall'evento calamitoso. La zona della Villetta (As Rugby Milano, il ristorante Le Jardin au bord du lac e le Piscine ovest) è accessibile dal lungo lago e dall'ingresso Villetta. Il Circolo Magnolia è aperto e accessibile dal cancello Riva Verde. Il percorso ovest, superato il campo da rugby, passando per l'isola delle rose, costeggiando Sea, fino al canale scolmatore, resta chiuso per interventi di messa in sicurezza.