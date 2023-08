Riaprono nuove aree dell'Idroscalo a Segrate: Balneazione e Pista Ciclabile

Riaprono nuove aree del parco dell’idroscalo. Grazie ai lavori di messa in sicurezza svolti nel corso degli ultimi giorni è possibile rendere accessibili al pubblico ulteriori spazi. Da oggi verrà riaperto l’ingresso di Riviera Est; saranno quindi accessibili la zona est fino al laghetto delle Vergini, la spiaggia e il relativo lungo lago. Sempre dall’ingresso di Riviera Est sarà possibile accedere anche alla zona sportiva. E in questa zona è consentita la balneazione. Da venerdì 4 agosto è prevista l’apertura della pista ciclabile dalla Riviera Est fino al bar Tribune. Da sabato 5 invece sarà aperta, solo dall’accesso stradale e non dal parco, l’area Villetta che comprende il ristorante Le Jardin e la piscina Villetta. Restano accessibili, seguendo il percorso indicato, il Wakeparadise dall’Ingresso Sud e il bistrot Santambrogio, su prenotazione, dall’ingresso Tribune. Per ragioni di sicurezza rimane il divieto di sostare sotto gli alberi. La zona bosco resta chiusa. Un particolare ringraziamento da parte di Città Metropolitana va alla protezione civile che sta lavorando a fianco dell’impresa del verde e delle pulizie per accelerare la riapertura di tutto il parco.