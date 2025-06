Centro sportivo: cercasi gestore. E parte l’asta

Il centro sportivo di via Roma cerca un nuovo operatore. L’amministrazione comunale ha infatti messo a gara la concessione, che riguarda l’area destinata al tennis, ma non quella dedicata al calcio. Le offerte potranno arrivare fino al 14 luglio e la commissione aggiudicherà l’impianto attraverso il criterio della proposta economicamente più vantaggiosa.

Dopo il salvataggio in extremis delle attività sportive nei mesi scorsi, si cerca ora un futuro più stabile per la struttura con una concessione di tre anni fino al 2028 per i cinque campi tennis in terra rossa e un campo polifunzionale coperto.

Le stime degli uffici, ipotizzano ricavi di 1.266.698,35 euro a fronte di 256.081,68 euro di costi di gestione. Da parte sua il Comune, prima dell’avvio dell’affidamento, provvederà alla sostituzione di tutte le centrali termiche e delle caldaie, per un investimento complessivo pari a 311mila euro. Inoltre, l’ente pubblico si impegna a realizzare, laddove se ne presentasse la necessità, interventi di manutenzione straordinaria per l’importo massimo di 89mila annui.

Proprio in virtù di questa compartecipazione pubblica piuttosto onerosa, che aiuterà il privato che la prende in gestione, l’amministrazione chiede al concessionario un canone di affitto oltre ad alcune migliorie, che saranno valutate, infine, in sede di gara. A base d’asta è stato fissato il canone annuo di 15.000 euro: a parità di progetto, vincerà l’operatore che rialzerà maggiormente su questa cifra, garantendo una maggior entrata alle casse comunali.

La.La.