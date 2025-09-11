Perché fai la coda a Malpensa
Arnaldo Liguori
Perché fai la coda a Malpensa
Milano
Abbonamento digitale:

6 € al mese

 

Abbonamento digitale:
Stupro San ZenoneMamma “mummificata”Delitto GarlascoIl re dell'algoritmoTentato femminicidioZtl Quadrilatero Milano
Acquista il giornale
CronacaI timori delle donne sull’IA
11 set 2025
RUBEN RAZZANTE
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Milano
  3. Cronaca
  4. I timori delle donne sull’IA

I timori delle donne sull’IA

Razzante* Le donne più degli uomini temono i rischi legati ad un utilizzo sbagliato dell’Intelligenza Artificiale. Gli uomini si...

Razzante* Le donne più degli uomini temono i rischi legati ad un utilizzo sbagliato dell’Intelligenza Artificiale. Gli uomini si...

Razzante* Le donne più degli uomini temono i rischi legati ad un utilizzo sbagliato dell’Intelligenza Artificiale. Gli uomini si...

Per approfondire:

Razzante*

Le donne più degli uomini temono i rischi legati ad un utilizzo sbagliato dell’Intelligenza Artificiale. Gli uomini si fidano di più degli algoritmi, forse perché sono più coinvolti professionalmente in ambiti legati all’innovazione tecnologica. È uno degli spunti che emergono da uno studio del Centro di Ricerca sulla Teoria della Mente e sulla Competenza Sociale nel Ciclo di Vita (CeRiToM) dell’Università Cattolica di Milano incentrato sul tema della sfiducia epistemica, ovvero quella tendenza psicologica che porta le persone a percepire le fonti di informazione come poco affidabili o addirittura ingannevoli. I risultati dello studio hanno mostrato come questa tendenza possa indurre ad atteggiamenti di sospetto nei confronti dell’Intelligenza Artificiale (IA), portando a concentrarsi maggiormente sui potenziali rischi (inganno, manipolazione) piuttosto che sui benefici offerti da tali tecnologie.

Lo studio ha coinvolto 121 adulti italiani, sia uomini che donne tra i 18 e i 65 anni, analizzando il livello di fiducia o di diffidenza che questi soggetti mostravano verso le fonti di conoscenza, umane o artificiali. Oltre a ciò, l’indagine ha esaminato ulteriori fattori che potrebbero influenzare le opinioni sull’IA, tra cui le caratteristiche demografiche e il livello di alfabetizzazione digitale. I dati raccolti hanno confermato che le donne sembrano essere più sensibili degli uomini alle implicazioni etiche e sociali dell’AI, mostrando una maggiore cautela e consapevolezza critica. Inoltre, è emersa l’importanza di promuovere la capacità di valutare criticamente le informazioni e interrogarsi sulla formazione delle proprie convinzioni. Per questo motivo diventa fondamentale un’alfabetizzazione sull’IA in modo che i cittadini possano comprendere con lucidità le potenzialità e i limiti di queste tecnologie.

*Docente di Diritto dell’informazione all’Università Cattolica di Milano

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata