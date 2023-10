I Seggi si Trasferiscono alle Medie a Gorgonzola: Test per le Prossime Elezioni Europee

Seggi elettorali, si cambia: libere le scuole elementari da decenni impiegate per accogliere le sezioni, le urne traslocano alle due medie. Il primo test sarà, salvo capovolgimenti, quello delle prossime europee. "Abbiamo scelto - così Ilaria Scaccabarozzi - di tutelare i bambini della fascia tra i 6 e i 10 anni, non interrompendo più la loro attività didattica. Ma anche le loro famiglie: per chi ha bambini piccoli è più complicato conciliare i tempi famiglia, scuola e lavoro". La notizia è fresca, frutto di un lavoro cui l’amministrazione comunale ha messo in mano sin dalle prime settimane dopo l’insediamento. L’autorizzazione prefettizia è arrivata nei giorni scorsi. I nuovi seggi elettorali saranno dunque la scuola media Leonardo da Vinci di via Mazzini e quella del Molino Vecchio: 10 sezioni nella prima, 6 nella seconda, con mantenimento di un seggio ospedaliero. "I locali - così la sindaca in una nota - rispondono a requisiti che li rendono idonei e adeguati a ospitare i seggi garantendo la regolarità del voto: sono di proprietà comunale, non lontani dai precedenti in modo da ridurre i disagi agli elettori, hanno entrate e uscite accessibili e sicure e un numero di locali adeguato al numero di sezioni e offrono una illuminazione corretta". La decisione chiude un percorso che si era aperto da quando, poco prima del voto amministrativo, l’Amministrazione gorgonzolese aveva chiesto a gran voce e a più riprese a Prefettura e Ministero, senza ottenerlo, di svolgere le operazioni di voto non nelle scuole, ma in edifici alternativi, e in dettaglio nelle palestre e al centro intergenerazionale di via Oberdan, che con questa funzione era stato testato con successo in tempi di Covid. La bocciatura dell’istanza aveva mandato su tutte le furie l’allora sindaco Stucchi: "Un’ostinazione che non comprendo". Per Gorgonzola le tornate elettorali erano state, ballottaggio amministrativo incluso, tre. A decisione presa, non mancano i commenti dei genitori. "Che fortuna i nati nel 2013 - chiosa uno di loro - dopo 5 anni di elementari sempre interrotte potranno continuare a perdere lezioni alle medie". Ma in generale si approva: "Un cambiamento opportuno, i ragazzi delle medie sono più autonomi".Monica Autunno