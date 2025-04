I rischi e il piano

Giovani palestinesi e antagonisti hanno intenzione di presentarsi a Palestro due ore prima (alle 12) dell’incontro ufficiale (alle 14) per prendere la testa della manifestazione in partenza alle 14.30: "Vogliamo e dobbiamo stare davanti, come espressione viva e attuale della Resistenza". La secca replica della Brigata ebraica: "Ci sono delle regole".

Il dispositivo predisposto dalla Questura punta a evitare che il corteo con 70mila persone da Porta Venezia al Duomo venga macchiato da contestazioni violente e aggressioni. Tutte le possibili variabili sono state analizzate nella riunione di mercoledì del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza in Prefettura.