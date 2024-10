I funzionari infedeli, le Hogan e i 1.300 euro

È vero che gli hacker di Equalize erano riusciti a "bucare" lo Sdi delle forze dell’ordine, aprendo così un canale diretto. Tuttavia, i rischi legati a quella modalità hanno consigliato al gruppo guidato dall’ex poliziotto Carmine Gallo (foto) di privilegiare sempre l’altra strada: quella che portava a funzionari infedeli dello Stato, pronti a violare il sistema che incamera precedenti e guai giudiziari di una persona in cambio di soldi. I due che avrebbero collaborato più assiduamente con la presunta associazione a delinquere sono stati interdetti dal servizio dal gip Fabrizio Filice: si tratta del sovrintendente di polizia Marco Malerba, in servizio al commissariato di Rho-Pero (guidato fino alla pensione da Gallo), e del maresciallo della Finanza Giuliano Schiano, di stanza alla Dia di Lecce. Il primo, stando a quanto emerso, sarebbe stato ricompensato in un’occasione con un contributo economico per le spese legate a un contenzioso legale e in un’altra con una sorta di "assunzione" per il figlio.

Senza dimenticare la camicia su misura e le Hogan per la corsia preferenziale garantita agli "amici degli amici" per il passaporto. Il secondo, invece, avrebbe pattuito con l’organizzazione un vero e proprio stipendio parallelo da 1.300 euro. In un’intercettazione, Giulio Cornelli aggiorna Samuele Nunzio Calamucci: "Si è molto tranquillizzato... io gli ho chiesto, dimmi di cosa hai bisogno? Lui fa... guarda cioè, non si è discostato di molto, lui fa a me ogni mese per i miei c. escono milletre, quindi sarebbe un cento euro in più...".N.P.