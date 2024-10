I due volti di piazza Napoli. Zona tranquilla e sicura o dimora per senzatetto?

Un’ampia area verde divisa a metà dalla circonvallazione esterna: così si presenta piazza Napoli, un quadrato di piante e panchine fra Tortona, Solari e Giambellino. Da un lato del viale una giostra e una fontana da cui si dirama un piccolo canale. Dall’altro un’area giochi e due pergolati, di cui uno attorniato dal nastro di segnalazione della Polizia. Un po’ ovunque residenti con i cani e anziani sulle panchine, ma anche senzatetto e persone che bevono. Qui si incontrano mondi diversi, come diversa è la percezione dei residenti. Per un verso c’è chi la ritiene una zona tranquilla, come Maria Buzzi, che da sessant’anni abita vicino: "Ci passo ogni giorno. Non è pericolosa, è solo più sporca". E così Roberto Genna, che lavora in un negozio alimentare: "È una bella zona, priva (o quasi) di criminalità". Ma all’opposto c’è chi la racconta come una piazza di degrado, oggetto di continue segnalazioni. "Qui hanno preso residenza zingari e senzatetto - commenta Alberta Vidi, che passeggia con il cane - C’è gente che beve, che dorme e fa il bucato sulle panchine, che si lava nelle fontanelle... Prima non c’era questo disastro".

Thomas Fox