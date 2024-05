I cantieri del Pnrr prendono forma. Atteso il recupero dell’ex Cascina

Nella scuola primaria di via Litta il nuovo refettorio ormai ha preso forma, "l’obiettivo è quello di aprirlo per l’anno scolastico 2024-2025", commenta il sindaco di Lainate, Andrea Tagliaferro. In via Sant’Alberto, invece, si sono conclusi i lavori di demolizione degli edifici dell’ex Cascina Panigadi primo passo per la riqualificazione urbana di quest’area. Anche i lavori per la sistemazione dell’ex podere Toselli e quelli al centro civico di Barbaiana proseguono e sono sotto gli occhi di tutti. Meno visibili, ma altrettanto importanti i progetti di digitalizzazione, quasi completati.

Diventano realtà nel rispetto dei tempi i progetti finanziati con i 4 milioni di euro ottenuti dal Comune di Lainate nell’ambito dei fondi Pnrr. "È stata una bella e grande sfida rispettare le tempistiche di questi progetti, in un contesto dove la pubblica amministrazione è sempre accusata di essere lenta e poco efficiente. Quattro progetti che stiamo realizzando con finanziamenti assegnati a luglio 2022, lavori affidati entro luglio 2023 e avviati nelle settimane successive, che stanno rispettando le tempistiche previste: alcuni sono già ultimati e gli altri saranno conclusi nei prossimi mesi". Il nuovo refettorio di 400 metri quadrati sorge vicino alla scuola e una volta liberati gli spazi attualmente in uso potranno essere utilizzati dalla scuola per attività di didattiche e di laboratorio. Nella frazione di Barbaiana i lavori al centro civico hanno lo scopo di riqualificare e adeguare completamente l’edificio di piazza Vittoria-via san Bernardo ai nuovi standard di efficientamento energetico e sicurezza. Oltre alla sostituzione del tetto e degli infissi, sarà realizzato un nuovo ingresso per l’auditorium e ottimizzati gli spazi a disposizione delle associazioni. Anche nell’ex villa Toselli, che si trova vicino al parco giochi e al mercato comunale i lavori sono finalizzati alla riqualificazione energetica e alla riorganizzazione al servizio delle associazioni di volontariato.

Sarà creata anche una sala riunioni. Sempre con i soldi del Pnrr si sta completando il progetto di digitalizzazione avviato negli anni scorsi. Sarà implementando con l’attivazione del servizio su AppIo, del servizio PagoPA per i pagamenti verso la pubblica amministrazione, la realizzazione e messa online del nuovo sito web, la rete telefonica IP nelle sedi comunali, l’istituzione del numero verde di assistenza ai servizi digitali per cittadini e la messa a disposizione di rete pubblica Wifi (WiFi4EU) nell’area centrale della città (parco di Villa Litta e piazza).