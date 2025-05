‘Humanitas si canta’, a Rozzano una giornata tra musica, salute e partecipazione

Rozzano (Milano), 29 maggio 2025 – L’Istituto Clinico Humanitas e Humanitas University si trasformeranno in un grande palcoscenico per “Humanitas si canta”, un evento interattivo che unisce musica, salute e partecipazione. Pazienti, personale medico, visitatori e studenti daranno vita a un vero e proprio karaoke collettivo, intonando celebri brani ispirati al cuore e al respiro, da Every Breath You Take a Brava, passando per ’O Sole Mio e Cuoricini. L’iniziativa ha lo scopo di sensibilizzare sull’importanza della salute cardio-polmonare e del benessere generale, stimolando il coinvolgimento attivo del pubblico. A guidare le esibizioni sarà un coro di giovani artisti provenienti da Scuole Civiche e Conservatori di tutta Italia, affiancati da medici e ricercatori che offriranno informazioni, consigli e test esperienziali dedicati alla respirazione e alla funzione cardiaca. Pensato come momento di svago e, allo stesso tempo, di educazione alla salute, l’evento propone un approccio originale e coinvolgente.

La manifestazione “Non smettere di cantare” in programma domani, venerdì 30 maggio, si articolerà in più momenti: dalle ore 11 alle 12 nel giardino del Building 2, in via Manzoni 56 a Rozzano. A seguire, il coro si sposterà nel campus internazionale di Humanitas University per coinvolgere studenti e studentesse con canzoni in lingua inglese. Sarà un’esperienza interattiva, in cui i cantanti mostreranno come ascoltare il proprio fiato in modo semplice e naturale, imparando a riconoscere la differenza con un respiro affannato, ad esempio a causa del fumo. Durante la giornata, gli specialisti di Humanitas illustreranno come prendersi cura dei polmoni e come intraprendere un percorso per liberarsi dal vizio del fumo.

L’ingresso è libero.