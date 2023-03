Operata per perdere peso, muore a 28 anni nel letto d’ospedale: dramma all’Humanitas di Rozzano

Cronaca

Caporalato, indagini su Brt e Geodis: “Migliaia di lavoratori sfruttati”

Il tribunale di Milano ha disposto l’amministrazione giudiziaria per i due colossi della logistica sotto accusa anche per frode fiscale: “Risparmi per 100 milioni l’anno” e per i dipendenti “nemmeno l’ambulanza in caso di infortunio”