Humanitas verso il futuro: l’intelligenza artificiale per il bisturi dei medici

Pieve Emanuele (Milano) – Un futuro nel segno dell’intelligenza artificiale. Humanitas University ha inaugurato l’anno accademico con una grande novità: il corso di laurea magistrale in Data Analytics and Artificial Intelligence in Health Sciences, con l’Università Bocconi.

Con 50 posti a disposizione, il programma formerà professionisti capaci “di guidare l’evoluzione digitale in campo medico-sanitario e farmaceutico, unendo una comprensione profonda del mondo della salute a competenze di tecnologia digitale, privacy ed etica dei dati”, spiega l’ateneo. Quello inaugurato ieri è l’undicesimo anno accademico per l’ateneo che per il 2025 sfornerà i primi dottori del corso di laurea in lingua inglese Medtec School, progettato in collaborazione con il Politecnico di Milano con l’obiettivo di integrare e potenziare le competenze tipiche del medico chirurgo con quelle di base e applicate dell’Ingegneria Biomedica. Sono 42 (22 uomini e 20 donne) i futuri dottori con competenze pionieristiche che potranno contribuire all’evoluzione della Medicina di precisione e allo sviluppo di nuove tecnologie al servizio dei pazienti.

Per loro, i due atenei hanno avviato anche un programma di dottorato in ricerca transdisciplinare. Una contaminazione già evidente nel 3D Innovation Lab, laboratorio con biostampanti capaci di realizzare colture cellulari tridimensionali di precisa composizione e architettura, supportare la ricerca e la clinica del vicino ospedale. “Oggi la tecnologia non è più un’opzione. Tutti noi abbiamo la responsabilità di educare i nostri studenti a convivere con strumenti che evolveranno seguendo strade solo in parte prevedibili, e che sempre più saranno un complemento indispensabile delle loro attività”, ha spiegato Gianfelice Rocca, presidente di Humanitas. Oggi sono più di 2.900 gli studenti iscritti agli 8 corsi di Laurea - triennali e magistrali - e all’offerta post-laurea di Humanitas University. Un corpo studentesco fortemente internazionale: oltre il 40% degli studenti iscritti a Medicina e Chirurgia arriva da altri Paesi.