L’Humanitas di Rozzano è il miglior ospedale d’Italia per il terzo anno consecutivo

Rozzano (Milano), 29 ottobre 2024 – Per la terza volta consecutiva l’Humanitas di Rozzano è il miglior ospedale italiano insieme a due strutture pubbliche, l'ospedale di Ancona e il Careggi di Firenze, sono risultati essere i tre migliori ospedali italiani. A confermarlo, Domenico Mantoan, direttore generale dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) nel corso della presentazione del Programma nazionale esiti, Pne, cioè il monitoraggio delle performance assistenziali che ha messo sotto la lente 1.363 ospedali italiani, pubblici e privati, focalizzando l’attenzione su alcuni ambiti nosologici cruciali per la salute dei cittadini.

In particolare, il programma si propone, da un lato, di fornire a livello nazionale valutazioni comparative di efficacia, sicurezza, appropriatezza e qualità delle cure erogate nell’ambito dell’SSN, e dall’altro di mettere a disposizione strumenti a supporto di attività di audit clinico-organizzativo, finalizzate al miglioramento della qualità. L'obiettivo, precisa Mantoan, "non è dare premi o penalità ma spingere verso il miglioramento dell'assistenza".

Per quanto riguarda la struttura rozzanese, ha conquistato una valutazione di qualità alta o molto alta in tutte e otto le aree cliniche analizzate: cardiocircolatorio, nervoso, respiratorio, chirurgia generale, chirurgia oncologica, gravidanza e parto, osteomuscolare, nefrologia.