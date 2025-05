Hello Kitty star a Milano, Anteprima celebra la gattina più famosa al mondo con un pop-up store alla Rinascente

Milano, 9 maggio 2025 – “Una bellissima amicizia che dura da molto tempo”. E’ così che Izumi Ogino, la fondatrice e direttrice creativa di Anteprima ha definito il suo rapporto con Hello Kitty, la gattina più famosa al mondo, nata dalla matita di Yuko Shimizu per la Sanrio cinquantuno anni fa. Un’amicizia che le unisce da sempre, perché entrambe arrivano dal Giappone, amano la moda e seguono le tendenze. “È la celebrità più famosa nel nostro Paese – aggiunge la designer, all’interno di 10 Corso Como a Milano, boutique con la quale collabora da tempo - non potevo non chiamarla per aiutarmi a promuovere la mia nuova capsule collection”. Anche perché è a lei che si è ispirata.

Wirebag Anteprima Hello Kitty (Foto ufficio stampa)

La collezione comprende mini bag, tote bag e accessori esclusivi che uniscono l'estetica kawaii di Hello Kitty all'inconfondibile lavorazione artigianale Wirebag, caratterizzata dall'intreccio manuale di un filo hi-tech che conferisce leggerezza e luminosità ad ogni creazione. Dal 1998 la Wirebag rappresenta un caso di successo grazie alla combinazione di innovazione tecnologica e artigianalità. Realizzata con materiali selezionati e disponibile in un'ampia gamma cromatica, rappresenta perfettamente il posizionamento del brand nel segmento contemporary luxury.

Izumi Ogino, fondatrice e direttrice creativa di Anteprima, incontra Hello Kitty in piazza Duomo a Milano (Foto ufficio stampa)

“Ogni collezione viene studiata con grande cura e arricchisce la linea con nuovi colori e forme originali e sorprendenti”, spiega Izumi. E aggiunge: “Questa volta ho scelto Hello Kitty perché sa sempre regalare sorriso. Sono borse per tutti: donne, uomini, giovani e giovanissime. Per chi desidera esprimere il proprio lato creativo senza rinunciare all’eleganza. È il perfetto incontro tra divertimento e raffinatezza, incarnando l’anima giocosa di Hello Kitty in uno stile sofisticato e irresistibile”.

Un contrasto, proprio come nello stile di Anteprima. “E come Milano, città elegante e moderna, dove puoi indossare un abito raffinato e poi spezzare quella serietà con un dettaglio curioso come una bag con il volto di Hello Kitty”.

Wirebag Anteprima Hello Kitty nella boutique 10CorsoComo a Milano

Valorizzare l’eleganza attraverso la contemporaneità dei nostri giorni è sempre stato ciò che il brand Anteprima ha ricercato e trasmesso, rappresentando una visione dinamica e trasversale del concetto di stile sia per quanto riguarda l’abbigliamento sia per quanto riguarda le borse.

Seguendo questo concept, progettato per donne intelligenti, sicure di sé, femminili e gioiose in ogni stagione, Izumi ha catturato l’attenzione del mondo della moda sin dal debutto del brand, presentato a Milano Moda Donna nel 1998, dove è stata la prima stilista giapponese a partecipare. E ancora oggi prosegue nel suo successo tra pareri positivi, vendite e nuovi negozi.

Izumi Ogino, fondatrice e direttrice creativa di Anteprima, incontra Hello Kitty nella boutique 10CorsoComo

L'apertura del pop-up in Rinascente Milano – appena inaugurato - segna un passo fondamentale nel piano di espansione retail di Anteprima, che dopo la collaborazione con 10 Corso Como rafforza la sua presenza nel capoluogo lombardo. Il marchio, che ha registrato una crescita costante negli ultimi anni, punta a consolidare il proprio posizionamento attraverso una strategia distributiva selettiva. Secondo i piani di sviluppo, la Maison prevede di ampliare ulteriormente la propria rete commerciale attraverso partnership mirate con retailer di prestigio del mercato internazionale.

Izumi Ogino, fondatrice e direttrice creativa di Anteprima, incontra Hello Kitty nella boutique 10CorsoComo

“Ora funziona molto bene anche l’e-commerce e i social network sono un ottimo supporto, soprattutto tra i giovani e i giovanissimi”, sottolinea Izumi, poco prima di postare sul suo profilo Instagram una fotografia insieme a Hello Kitty e alla nuova capsule collection. Uno scatto tra migliori amiche, perché questa borsa lo potrebbe diventare, sempre al proprio fianco, in ogni occasione. “Una compagna di vita, capace di attraversare le mode, senza perdere stile. Una borsa che mette in risalto la personalità di chi la indossa”.