Tilt informatico: la situazione aggiornata negli aeroporti di Linate, Malpensa e Orio al Serio. Ita cancella 60 voli e gli indici in Borsa sono ancora fermi

Milano, 19 luglio 2024 – Anche Milano è stata colpita dai guasti tecnici che stanno interessando su larga scala tutto il mondo: un malfunzionamento tecnico ha messo in crisi questa mattina le principali banche, compagnie aeree, società di telecomunicazioni, emittenti radiotelevisive e supermercati ‘offline’ che hanno subito importanti interruzioni sul piano informatico.

Anche in Piazza Affari le cose non sono andate diversamente: questa mattina l'indice Ftse Mib di Piazza Affari è stato calcolato in ritardo. Ftse Russell, la società che gestisce l'indice, ha fatto sapere alle ore 9 che il valore del Ftse Mib non era aggiornato e che sarebbero seguiti aggiornamenti. Alle 9,32 è seguita una comunicazione urgente nella quale si è spiegato che la corretta diffusione dell'indice Ftse Mbi è stata ripristinata.

Nel primo pomeriggio si rileva che gli indici Ftse Mib di Borsa Italiana e Ftse 100 di Londra sono ancora fermi a causa dei problemi informatici. A distanza di un'ora dall'ultimo aggiornamento i due indici sono fermi rispettivamente a -0,70% e -0,53%.

Da Orio al Serio, Eugenio Sorrentino di SACBO, fa sapere che dalle nove di questo mattino, quando sono cominciati i disagi, il sistema di gestione generale che tiene traccia delle informazioni su voli, passeggeri e bagagli è stato temporaneamente sostituito da un sistema di gestione locale che supplisce ogni genere di blocco. Sono stati quattro gli aerei in ritardo che sono arrivati questa mattina all’aeroporto di Orio: il ritardo è stato di un paio d’ore e ha coinvolto tutti aerei provenienti dall’est Europa. Oltre questi disagi la situazione è rimasta sotto controllo, con partenze regolari e senza disagi.

Il sistema di gestione locale è un sistema che viene applicato in casi di questo tipo, che in passato sono già successi soprattutto riguardo singole compagnie che ogni tanto possono subire problemi. Il sistema consiste nella gestione dei dati non generale ma locale di modo poi da trasferirla agli altri aeroporti e alle compagnie aeree: è un modo di procedura rodato e consolidato.

Il Gruppo Sea, che gestisce il sistema aeroportuale degli aeroporti milanesi, fa sapere che il sistema di Linate e Malpensa ha retto quindi l’operatività non è mai mancata. Ovviamente, registrando cancellazioni e ritardi degli aerei in arrivo dagli altri stati, in tarda mattinata le compagnie hanno cominciato a cancellare e registrare ritardi anche in partenza da Malpensa e Linate. A Linate attualmente si segnalano attese per i passeggeri che vanno dai 20 minuti a un'ora. Le compagnie coinvolte sono numerose, da Lufthansa a Ita, da Malta airlines a Klm. Cancellato anche il prossimo volo per Bacau in Romania. A Malpensa la situazione è peggiore: decine e decine le cancellazioni. Da questo momento se ne contano oltre 40, per tutte le destinazioni, da Mikonos a Il Cairo, da Lisbona a Tel Aviv, da Praga a Seoul. Cancellato il volo per Istanbul.

Si consiglia però ai passeggeri di informarsi direttamente dalle compagnie aeree dato che ognuna ha situazioni diverse, a prescindere dagli aeroporti che, si ripete, non hanno avuto problemi legati al sistema operativo informatico.

Con un comunicato Ita Airways fa sapere che ha cancellato 60 voli non a causa dei propri sistemi che hanno continuato a funzionare correttamente grazie a soluzioni di backup ma a causa delle problematiche negli altri aeroporti. L’operativo fa sapere che il vettore “è stato inevitabilmente impattato dalle forti restrizioni del traffico aereo in Europa e dalle problematiche registrate da alcuni degli aeroporti su cui opera, causando ritardi e cancellazioni. Delle sessanta tratte cancellate, 34 sono su Roma Fiumicino e 26 su Milano Linate. Oltre il 90% dei passeggeri coinvolti è stato riprotetto su voli operati tra oggi e domani.

In provincia di Brescia a causa del guasto informatico mondiale si è fermata per ora la produzione di Iveco: i dipendenti sono stati mandati a casa, lunedì saranno fatte ulteriori valutazioni.

Si segnalano alcuni problemi anche ad A2A (dove comunque non ci sono disservizi per gli utenti) e a Synlab, che pochi mesi fa ha subito un importante attacco hacker.

Inoltre, è saltato il concerto di Shy Maestro in programma al museo di Santa Giulia stasera per la rassegna Jazz on the Road: l’artista non è riuscito a prendere l’aereo da Berlino che lo avrebbe portato in uno degli aeroporti vicini a Brescia.

Si tratta di un problema globale, ha sottolineato Sky News che ha lasciato a terra le principali compagnie aeree statunitensi, il London Stock Exchange britannico mentre i maggiori problemi si registrerebbero in Australia con voli bloccati, supermercati nel caos e dalle reti di trasmissione a singhiozzo.

Tuttavia l'organo di vigilanza della cybersicurezza australiano ha affermato che non ci sono informazioni che suggeriscano che si tratti di un attacco informatico. La causa dell'interruzione non è chiara, ma - continua l'emittente – da più parti si punta il dito contro il sistemi operativo Windows di Microsoft: infatti un post su X del servizio Microsoft 365 spiega che i tecnici della società "stanno indagando su un problema che influisce sulla capacità degli utenti di accedere a varie app e servizi Microsoft 365". Al tempo stesso tuttavia, un portavoce di Microsoft ha detto alla BBC che "la maggior parte dei servizi sono stati ripristinati".