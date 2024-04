Synlab e l’attacco hacker al sistema informatico: la riapertura dei punti prelievo

Milano, 26 aprile 2024 – Ritorno alla normalità quasi totale per Synlab e per i suoi centri lombardi oggetto di un attacco hacker che ha costretto l’azienda a scollegare tutti i suoi servizi informatici.Alcuni punti erano già tornati in funzione lo scorso fine settimana.

L’azienda comunica che a partire da oggi 26 aprile in Lombardia saranno riavviate le attività di alcuni Punti Prelievo per l'accettazione e l’esecuzione di analisi di laboratorio.

Ecco nel dettaglio il punto lombardo

Milano e Provincia:

Via Doria, 48 - orario prelievi 7:00 - 10:30; orario informazioni 10:30 - 13:30

Viale Argonne 24 -orario prelievi 7:30 - 9:30; orario informazioni 9:30 - 11:45

Sesto San Giovanni, Piazza Martiri di Via Fani 19 - orario prelievi 7:30 - 9:30; orario informazioni 9:30 - 11:45

Cinisello Balsamo - Via Dante Alighieri, 41 - orario prelievi 7:00 - 10:00; orario informazioni 10:00 - 11:45

Monza:

Punto Prelievi di via Giuseppe Missori, 9 - orario prelievi 7:00 - 10.00; orario informazioni 10:00- 11:45

Lecco:

Lecco - Corso Carlo Alberto 76/B - orario prelievi 7:00 - 10.00; orario informazioni 10:00- 11:45

Barzanò - Via IV Novembre, 26 - orario prelievi 7:00 - 10.00; orario informazioni 10:00- 11:45

Como:

Viale Innocenzo XI, 70 - orario prelievi 7:00 - 10.00; orario informazioni 10:00- 11:45

Brescia:

Via Orzinuovi, 117 - orario prelievi 7:00 - 10.00; orario informazioni 10- 11:45

Via Guglielmo Marconi, 9 - orario prelievi 7:00 - 11; orario informazioni 11- 12:30

Castenedolo, Via Beato Pavoni 18 - orario prelievi 7:30 - 9.30; orario informazioni 9:30- 11:45

Le prestazioni saranno disponibili a libero accesso, senza necessità di prenotazioni.

Da domani sabato 27 aprile torneranno ad essere operativi anche i seguenti Punti Prelievo per l'accettazione e l’esecuzione di analisi di laboratorio: