Voli per Milano e il Nord Italia bloccati in cielo: decine di aerei dirottati per un’avaria ai radar di terra

Decine di voli diretti agli aeroporti di Milano Malpensa e Linate nonché agli scali di Bergamo Orio al Serio, Torino e Genova, sono bloccati nei cieli del Nord Italia a causa di una grave avaria ai sistemi radar di terra che controllano il traffico aereo. A originare tutto è stato un problema al software dell’Ente nazionale per l’assistenza al volo (Enav) avvenuto intorno alle 17.30 di oggi domenica 20 ottobre.

Il bug è durato circa 40 minuti (il tempo necessario per riavviare il programma informatico) ma ha impattato sull’operatività degli aeroporti per un tempo molto più lungo. L’Eurocontrol, l’agenzia che sovrintende lo spazio aereo europeo, ha dichiarato che i problemi persisteranno almeno fino alle ore 20 italiane e che, in ogni caso, ci si aspettano “significativi ritardi” tali da ripercuotersi anche sui voli di lunedì 21 ottobre, giornata in cui c’è normalmente un picco di partenze.

Decine di voli sono rimasti a terra o sono stati cancellati e molti sono stati dirottati in altri aeroporti italiani. Diversi velivoli provenienti dal Nord Europa e dal Sud Italia, invece, sono stati fatti rientrare allo scalo di partenza. Molti i disagi: se un volo di Wizzair in arrivo da Tirana a Orio al Serio è atterrato a Bologna, peggio è andata a un volo Ryanair da Amburgo che, invece di atterrare in Italia, si è fermato a Memmingen, cento chilometri da Monaco di Baviera. E ancora un volo da Castellon de la Playa ha fatto tappa in Francia a Marsiglia. Ma altri voli sono stati dirottati a Venezia, Trieste, Roma. Le altre tre sale radar di Enav (che si trovano a Roma, Padova e Brindisi) non hanno infatti registrato nessun problema.

A seguito dei dirottamenti si stanno registrando riflessi anche a Fiumicino. In particolare, una decina i voli sono in ritardo, mentre sette voli stati dirottati sullo scalo romano a causa delle restrizioni sullo spazio aereo degli aeroporti di destinazione. Aeroporti di Roma invita a contattare la compagnia aerea di riferimento per verificare lo stato del proprio volo.

Nel suo comunicato ufficiale, l’Eurocontrol ha spiegato che i cieli del centro di controllo d’area di Milano, che gestisce tutti i movimenti su Piemonte, Lombardia, Liguria, Valle d’Aosta, un pezzo di Emilia-Romagna e Veneto, “non sono disponibili fino alle 18 tempo coordinato universale (le 20 in Italia) a causa di un’avaria ai radar”.

Il guasto non ha totalmente paralizzato la capacità degli aeroporti di gestire i voli, perché è entrato in azione un sistema di riserva, ma questo apparato secondario riesce a gestire soltanto il 35% del normale traffico aereo: per questo la maggior parte dei voli è rimasta bloccata in aria o a terra, oppure è atterrata con molto ritardo.

L’Ente nazionale per l’assistenza al volo è un’azienda pubblica che ha l’esclusiva sui servizi di navigazione aerea civile nello spazio aereo italiano. Gestisce il traffico da 45 torri di controllo e quattro Centri di controllo d’area (Acc) sul territorio nazionale 24 ore su 24: è proprio in uno di quei centri, quello di Milano, che si è verificata l’avaria informatica.