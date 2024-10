Voli per Milano dirottati o in ritardo: “Prigionieri sull’aereo per un guasto informatico”

“Sono prigioniera su un volo dirottato su Fiumicino”. Scritto da una viaggiatrice di Vueling, questo è uno dei tanti messaggi di rabbia e sgomento che in queste ore stanno scrivendo i passeggeri degli aerei rimasti bloccati nei cieli del Nord Italia a causa di un’avaria ai sistemi radar di terra che controllano il traffico aereo. A causa del guasto sono stati dirottati decine di voli diretti a Milano (Malpensa e Linate), Bergamo Orio al Serio, Torino e Genova.

Tra i messaggi pubblicati sui social media, c’è chi non rinuncia all’ironia con commenti come “hanno messo un chiodo anche a Malpensa”, riferimento ai problemi di circolazione dei treni di due settimane fa dovuti a un chiodo che ha tranciato un cavo durante lavori di manutenzione. Ma c’è anche chi attacca Matteo Salvini definendolo “il peggior ministro dei Trasporti dai tempi della ruota”. Il ministro, al momento, non ha commentato i disagi causati dal guasto.

A criticare Salvini è stato anche il capogruppo del Movimento 5 stelle in commissione Trasporti della Camera, Antonino Iaria: “Un attesa di appurare nel particolare cosa sia accaduto – ha dichiarato – colpisce il fatto che Salvini, particolarmente ciarliero quando c'è da attaccare lancia in resta la magistratura italiana, sia sempre particolarmente silente quando ci sono disguidi che riguardano i trasporti italiani. Disguidi che, da quando il leader leghista è ministro dei Trasporti, sono sempre più frequenti. Sarà sicuramente solo una coincidenza. Dopo la velenosa intervista di ieri sera contro la magistratura italiana al Tg1, milioni di italiani si chiedono quando potranno ascoltarlo in un telegiornale per sapere cosa sta accadendo ai trasporti italiani, prossimi al tracollo. Aspettiamo fiduciosi”.

I problemi odierni hanno avuto inizio a causa di un malfunzionamento del software dell'Ente nazionale per l'assistenza al volo (Enav), che si è verificato oggi, domenica 20 ottobre, intorno alle 17:30. bIl guasto è durato circa 40 minuti, il tempo necessario per riavviare il sistema, ma ha causato disagi operativi negli aeroporti per un periodo molto più lungo. L'agenzia Eurocontrol, responsabile della gestione dello spazio aereo europeo, ha comunicato che i problemi si protrarranno almeno fino alle 20 ora italiana e che, comunque, si prevedono "ritardi significativi" che potrebbero avere ripercussioni anche sui voli di lunedì 21 ottobre, giornata caratterizzata da un alto volume di partenze.