Indagine sul gruppo Campari, l’accusa: evasione fiscale da un miliardo

Milano, 26 giugno 2024 – È una delle aziende-simbolo nell’Italia dell’enogastronomia. Fa rumore l’inchiesta aperta dalla procura di Milano su una presunta maxi-evasione fiscale imputata a una delle società del gruppo Campari, produttore dello storico aperitivo dall’inconfondibile colore rosso.

L’indagine

Scintilla del fascicolo sono gli accertamenti compiuti dai militari del nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di finanza. La presunta evasione fiscale che verrebbe contestata alla holding lussemburghese Lagfin, anello della lunga catena di società della Campari, è di circa un miliardo di euro, su una base imponibile di circa 5 miliardi.

Le accuse

Il fascicolo, in cui si ipotizza l'omessa dichiarazione dei redditi e l'omesso versamento delle imposte e con al centro una presunta "stabile organizzazione occulta", è coordinato dai pm Enrico Pavone e Bianca Baj Macario e condotto dalla Guardia di finanza in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate.

Il gruppo Campari ha sede a Sesto San Giovanni. Di recente ha annunciato l’intenzione a trasferirsi in centro a Milano, in un palazzo di recente acquistato al civico 2 di corso Europa. Lo spostamento è previsto per il 2027.