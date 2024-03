Campari a Milano: ora c’è la firma. Ecco il palazzo acquistato in corso Europa

Campari lascia Sesto San Giovanni e arriva nel cuore di Milano. Dopo l’annuncio delle scorse ore del ceo di Campari, Robert Kunze-Concewitz, ora arriva il comunicato di BNP Paribas che “conferma di aver completato, per conto di un fondo immobiliare gestito dalla stessa, le operazioni di vendita di un edificio a uso uffici, situato a Milano, a Campari Group”.

I dettagli L’immobile è situato in Corso Europa 2, a pochi passi dal Duomo e si estende su una superficie complessiva di circa 10mila metri quadrati, suddivisi in 9 piani fuori terra più 4 piani interrati. Oltre che su Corso Europa, gode di un’ottima esposizione anche sulla centralissima Via Larga.

Il restyling

Attualmente sede di importanti conduttori nazionali e internazionali, a seguito della vendita, l’edificio sarà sottoposto a significativi lavori di ristrutturazione da parte dell’acquirente, al fine di renderlo idoneo ad ospitare il nuovo headquarter di Campari Group. L’asset, presente nel portafoglio di investimento di BNP Paribas REIM dal 2016, è riconosciuto essere di notevole prestigio, non solo per la zona in cui si colloca, ma anche per il valore e la qualità della struttura stessa.

L’investimento

Da quanto trapela, sembra che la multinazionale dell’aperitivo investirà nel nuovo progetto immobiliare un importo iniziale di 110 milioni di euro.