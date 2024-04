Campari, il ceo Bob Kunze-Concewitz lascia dopo 17 anni: super bonus da 30 milioni

Milano – Cambio della guardia al vertice del gruppo Campari. Matteo Fantacchiotti diventa amministratore esecutivo di Campari e assumerà la carica di amministratore delegato in occasione della riunione del Consiglio di amministrazione del prossimo 15 aprile, ricevendo il testimone da Bob Kunze-Concewitz, che nel settembre scorso aveva annunciato la sua intenzione di ritirarsi.

Le nomina, che conferma la designazione di Fantacchiotti già comunicata da Campari, è stata decisa dall'assemblea, che ha anche nominato Kunze-Concewitz amministratore non esecutivo. Lo storico manager di Campari - si legge nella nota - si vedrà corrispondere entro la fine del 2024 un bonus di 30 milioni di euro, importo massimo del 'last mile incentive’ approvato da Cda su proposta del comitato per la remunerazione e le nomine. Il bonus si aggiungerà ai 4,24 milioni di euro di compensi percepiti da Kunze-Concewitz nel corso del 2023, di cui 3,14 milioni a titolo di bonus, secondo quanto si legge nel bilancio di Campari.

Sia Fantacchiotti che Robert Kunze-Concewitz resteranno in carica per un anno, fino all'assemblea annuale che si terrà nel 2025, in concomitanza con il rinnovo del Cda. Nel corso dell'assemblea, svoltasi ad Amsterdam dove Campari ha trasferito la sua sede legale, il presidente e gli amministratori di Campari “hanno nuovamente espresso la loro gratitudine” a Kunze-Concewitz “per la sua notevole leadership e il contributo eccezionale come ceo negli ultimi 17 anni”. L'assemblea ha inoltre approvato il bilancio 2023, chiuso con un utile di 330,5 milioni di euro, la distribuzione di un dividendo di 0,065 euro per azione (pari a un monte dividendi di 78,1 milioni), oltre a piani di incentivazione a lungo termine, a un last mile incentive per il chief financial and operating officer (cfoo) e l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie.