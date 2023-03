Greta Curti morta in un incidente: “Per mia figlia chiedo giustizia e un equo risarcimento”

San Donato Milanese (Milano), 30 marzo 2023 – “Mia figlia Greta è morta in un incidente stradale lo scorso luglio. Ad oggi non ho ancora ottenuto alcun risarcimento”. Ha affidato la sua amarezza a un cartellone affisso davanti alla sede sandonatese della UnipolSai Assicurazioni Domenico Silvestri, padre “simbiotico”, come lui stesso si definisce, di Greta Curti, 21enne comasca morta in un incidente stradale il 24 luglio 2022. - L’incidente Quella notte la giovane aveva appena finito il turno di lavoro nel ristorante di Appiano Gentile, dove faceva la cameriera; per tornare a casa, a Guanzate, ha accettato un passaggio da un collega, un 38enne di Rozzano. I due viaggiavano a bordo del furgone della società di ristorazione, per la quale entrambi lavoravano. Durante il tragitto, lungo una via stretta e circondata da abitazioni, sulla quale in genere si procede a velocità moderata, il van è uscito di strada e si è schiantato contro un muro. Il conducente è rimasto ferito lievemente, mentre le condizioni di Greta, in un primo momento cosciente e soccorsa in codice giallo, si sono via via aggravate, fino al decesso, all’ospedale Sant’Anna di Como, dove la corsa in sala operatoria e gli sforzi dei medici non...