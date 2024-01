Grande successo del professionale

Ha suscitato molto interesse, tra i giovani e le famiglie, l’open day della nuova scuola professionale trezzanese. La Fondazione Le Vele ets ha infatti deciso di avviare due percorsi di formazione per operatore di grafica ipermediale e tecnico grafico e in logistica, precisamente per diventare operatore dei servizi e dei sistemi logistici. Decine di persone hanno partecipato sabato alla giornata di presentazione dei due percorsi formativi, nati quest’anno nella struttura di via Tintoretto, dove gli studenti potranno approfondire gli argomenti con tutor e docenti qualificati. Un’iniziativa che nasce dopo anni di ricerca: la Fondazione e il Comune hanno fatto sinergia per proporre dei percorsi professionali che formeranno lavoratori di cui c’è grande bisogno sul territorio. Lo dicono le aziende di Trezzano, che lamentano la carenza di personale qualificato in grafica e logistica. Proprio la possibilità di avere un posto di lavoro praticamente garantito ha convinto tanti a partecipare all’open day. Anche il confronto con i docenti della scuola ha rassicurato i giovani sulla possibilità di trovare presto un impiego. "Dare il via a una scuola di questo tipo - commenta il sindaco Fabio Bottero - è una scelta lungimirante. Ci abbiamo creduto e ci lavoriamo da anni rispondendo al bisogno delle famiglie con i figli che dopo la scuola media desiderano intraprendere un percorso professionalizzante. Dall’altra raccogliamo le sollecitazioni delle aziende con cui lavoriamo da tempo".F.G.