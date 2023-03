Gorgonzola, Comparto 6: dopo anni la svolta. In arrivo due palazzi da otto piani

Gorgonzola, Comparto sei: in arrivo due palazzi

Gorgonzola (Milano) – Comparto 6, l’amministrazione comunale e i cinque operatori dal notaio, firmata la nuova convenzione. Decine di faldoni già pubblicati, ora scattano i tempi tecnici: 15 giorni per l’esame, altri 15 per le osservazioni. La carne al fuoco moltissima.

Fra i punti chiave una revisione dei planivolumetrici che non modifica volumi, ma che sottolinea il margine per gli operatori: e sull’area accanto alla metropolitana arriveranno i famosi (almeno) due palazzi da otto piani rimasti in congelatore. Seconda questione chiave, la scuola, o meglio le scuole, non più a scomputo oneri o private. La futura elementare sarà realizzata nella zona della metropolitana direttamente dal Comune, e finanziata in parte con oneri in parte con mutuo. Un asilo nido già previsto sarà a sua volta realizzato dietro l’agenzia delle entrate. La variante riguarda in realtà innumerevoli questioni: rivalutazione delle esigenze di parcheggio, mantenimento di aree a verde (una strategica, in particolare, ai margini della lottizzazione verso il centro del paese), illuminazione pubblica e servizi.

"Il nostro obiettivo - così Nadia Castelli, assessore all’Urbanistica ormai in uscita - era ed è quello di portare a casa migliorie sui servizi e le dotazioni al quartiere, per chi già vi abita e per chi vi abiterà. Le scuole priorità assoluta: abbiamo scelto di gestire direttamente le realizzazioni, anche per avere garanzie sui tempi. Occorre peraltro uno studio preciso su quali saranno le esigenze in prospettiva".

Variante e sviluppo del comparto saranno tema sicuro di confronto nella campagna per le amministrative in pieno corso. I volumi un tema caldo: il nuovo testo chiarisce che non dovranno essere oggetto di nuove varianti "modifiche recanti diversa distribuzione o localizzazione dei volumi o le modifiche delle altezze, sagome, dimensioni e involucri degli edifici". In almeno due casi si andrà in altezza. "Questo era previsto dal principio - così Castelli - e potrebbe peraltro consentire di mantenere terreno libero. Ma se otto piani saranno, saranno con decalage a terrazze. Nessuna torre".

Le planimetrie aggiornate e i primi dettagli sulla nuova convenzione viaggiano anche sulla pagina del Comitato Cascina Antonietta comparto 6 gestita da nuovi residenti. C’è chi per ora si riserva il giudizio. E chi già attacca: "Pochi benefici in più. E un capolavoro di regali agli operatori".