Gli studenti in Marcia per la Legalità

"Anche se abbiamo paura della mafia, insieme si può combattere fino a sconfiggerla", hanno scritto gli studenti delle scuole di Corsico che hanno partecipato ieri alla quarta edizione della Marcia della Legalità.

È una delle iniziative inserite nella lunga rassegna "Primavera della Legalità" che propone incontri, concerti, dibattiti, proiezioni di film e spettacoli. Lo scopo: sensibilizzare sui temi della legalità e della lotta a tutte le mafie cominciando proprio dagli studenti.

Partendo dall’Ulivo della Legalità, al Parco Verdi, i ragazzi hanno sfilato verso il centro, recitando composizioni scritte in classe ed esibendo cartelli elaborati insieme agli insegnanti, all’interno di un percorso sul tema legalità e sul ricordo delle vittime innocenti di mafia.

"Combattendo con onestà si riesce ad avere giustizia, con gesti piccoli ma coraggiosi", hanno detto gli alunni, aggiungendo: "La legalità siamo tutti noi".

"È bello che la Quarta marcia per la legalità sia coincisa con l’anniversario dell’omicidio di Peppino Impastato - ha commentato il presidente della Commissione antimafia di Corsico Gianluca Vitali -. Come Peppino, che venendo da una famiglia mafiosa scelse di combattere la mafia, così questi ragazzi hanno scelto da che parte stare. Un grande grazie a loro e ai meravigliosi insegnanti. Il loro impegno e la loro passione ci possono fare davvero sperare in un futuro migliore".

