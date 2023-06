Gli studenti dell'Istituto Rodari portano in scena il musical "Sette spose per sette fratelli"!" Gli studenti dell'Istituto Comprensivo Gianni Rodari di Baranzate hanno portato in scena con successo il musical "Sette spose per sette fratelli". Complimenti da parte del sindaco Luca Elia a studenti e docenti per l'entusiasmo e la bravura dimostrati. Buona vacanza e buon esame!