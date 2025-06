Gli auguri di Papa Leone a Delpini: "Testimone del Vangelo nei fatti con zelo, fermezza e dolcezza"

"Con fraterna carità e per dovere di gratitudine ci congratuliamo con il venerabile fratello Mario Enrico Delpini, arcivescovo metropolita di Milano, in occasione del suo giubileo per i cinquant’anni di ordinazione presbiterale". Gli auguri sono scritti in latino, arrivano puntuali il 7 giugno e portano la firma di Papa Leone XIV, che nella sua lettera ringrazia Delpini "per la fedele missione pastorale a lui affidata nell’illustre e antichissima diocesi di Milano e per aver dato prova di grande zelo nel testimoniare fattivamente il Vangelo con fermezza e dolcezza". "Infatti con un ministero costante e sapiente egli si è speso totalmente per Cristo e per il bene della Chiesa, prendendosi cura con carità del popolo di Dio, nutrendolo con la parola e gli scritti, sostenendolo con i sacramenti, seguendo gli esempi dei santi Padri – continua il Pontefice –. In questa occasione in cui, arricchito dai frutti maturi del proprio lavoro apostolico, è circondato dall’affetto e dalla stima del clero e dei fedeli dell’insigne Chiesa Ambrosiana, a lui desideriamo esprimere sentimenti di gratitudine e vivissimi auguri di grazie spirituali e per l’intercessione della Beata Vergine Maria e di sant’Ambrogio con grande gioia concediamo la Nostra Apostolica Benedizione".

Delpini, nato a Gallarate nel 1951, è stato ordinato sacerdote Il 7 giugno 1975, nel Duomo di Milano, dal cardinale Giovanni Colombo. Ha prestato servizio come insegnante nel seminario di Seveso e a Venegono Inferiore, dov’è diventato rettore nel 1989. Nel 2006 è stato nominato vicario episcopale della zona pastorale VI di Melegnano dal cardinale Dionigi Tettamanzi. È arcivescovo di Milano dal 7 luglio 2017, quando è stato nominato da Papa Francesco.