Gli atleti dell’U.S. Melzo regalano uova di Pasqua ai piccoli ricoverati

Una tradizione di festa e affetto che dura da 5 anni, U.S. Melzo in corsia con le uova di Pasqua per i piccoli ricoverati. Un pensiero dolce, una parentesi festosa per i piccini ospiti, anche in questi giorni pasquali, del reparto pediatrico dell’ospedale Santa Maria delle Stelle. Gli atleti della storica società calcistica cittadina sono stati accolti all’ospedale dal direttore della pediatria Giovanni Traina e da tutto lo staff del reparto. Ad accompagnare la delegazione di giovani atleti, il presidente della U.S. Melzo Paolo Lamberti, il mister Davide Motteran, l’assessore di Melzo Francesca Moratti, e il geometra Alessandro Protto, sponsor dell’iniziativa. Un abbraccio di gruppo ai piccini e al personale dell’ospedale in generale: "Da cinque anni questo momento si ripete. E cinque anni sono ormai passati dai mesi del Covid, quando si registrarono una dedizione e un impegno che hanno fatto la differenza, e che è impossibile dimenticare". Visite e doni ai bambini ricoverati nella pediatria di Melzo si ripetono, nel corso dell’anno, nelle principali festività. Ma non solo: associazioni e enti non mancano di far sentire la propria vicinanza ai reparti di Melzo e Cernusco. M.A.