Gli Alpini adesso hanno un nuovo monumento: "Ci rappresenta"

Inaugurato ieri un monumento in memoria degli alpini. In piazza Martiri della Libertà presenti le penne nere di Novate, Bollate, Milano e Aosta, Protezione civile di Novate e Milano, Sos Novate, carabinieri, il sindaco Gian Maria Palladino e un coro di bambini che ha intonato l’inno di Mameli. "Il monumento è composto da un cippo di pietra di cava grezzo e non lavorato. Rappresenta il nostro essere che si trasforma verso il suo vertice in un’aquila ad ali spiegate in procinto di lasciare la sua cima, il simbolo di noi alpini". Un simbolo per il percorso "che dobbiamo affrontare nella nostra vita, irto di ostacoli, ma che con il passare degli anni e con lo sgrossare degli spigoli, giunge verso il compimento".