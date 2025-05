Gli alberi monumentali. Tour per scoprire i segreti. Dalla Quercia Montale alla Noce del Caucaso

È partito ieri dai Giardini Indro Montanelli di Milano il primo “tour monumentale“ in Lombardia: una serie di incontri per conoscere gli alberi monumentali, “giganti verdi“ urbani, promossa dai Carabinieri Forestali e da Regione Lombardia, un’iniziativa che unisce la conoscenza ambientale alla scoperta di tanti angoli e giardini nascosti della città. Le piante iscritte nell’Elenco nazionale degli alberi monumentali d’Italia, curato dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf), sono caratterizzati dal particolare valore ecologico determinato da fattori quali l’età, le dimensioni, la forma o la rarità botanica, ma anche dal valore biologico come avviene per gli alberi habitat, che contribuiscono alla sopravvivenza di molte specie viventi, fornendo luoghi sicuri di protezione all’interno delle loro cavità. La Lombardia con i suoi 431 patriarchi verdi è la seconda Regione italiana per numero totale di alberi monumentali e solo a Milano se ne contano 22, di cui 7 sono ospitati negli storici Giardini Indro Montanelli. In 5 postazioni – quercia Montale, cipresso calvo, bagolaro, albero habitat e platano – i ragazzi hanno potuto misurare le proprie abilità “forestali” in diversi laboratori e scoprire quanta biodiversità, storia e natura sono nascoste tra le vie di Milano. Tra le attività, rilevazioni sul campo e ascolto della linfa che scorre nei tronchi, grazie all’ausilio di particolari dispositivi acustici. Pure l’osservazione dei coleotteri degradatori del legno morto e l’approfondimento di tanti aspetti curiosi sugli animali selvatici. Poi, dai Giardini Indro Montanelli, gli studenti, accompagnati dai Carabinieri Forestali, si sono spostati verso l’Orto Botanico di Brera per ammirare il maestoso

esemplare monumentale di Noce del Caucaso (Pterocarya fraxinifolia), e l’imponente coppia di Ginkgo biloba (Ginkgo biloba) ultra centenari, simbolo dell’Orto. Evento concluso con le note del Maestro Danilo Rossi, violista di fama internazionale, già prima viola solista al Teatro della Scala.

Red.Mi.