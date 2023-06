Omicidio Tramontano: il messaggio della sorella Chiara a Giulia e a Thiago, bimbo mai nato

Senago – Non si ferma l’ondata di commozione per la scomparsa di Giulia Tramontano, la giovane incinta di sette mesi uccisa a coltellate dal fidanzato Alessandro Impagnatiello. La famiglia, in particolare, sta manifestando con grandissima dignità il suo dolore, di fronte alla perdita di una componente così amata come Giulia. Ieri sera, giovedì 1 giugno, la sorella Chiara ha postato un nuovo messaggio su Instagram per ricordare la ventinovenne assassinata.

Il dolore dei familiari di Giulia; a destra, la foto postata su Instagram dalla sorella Chiara

Il testo

''Noi saremo sempre quel fiore appoggiato alla tua spalla. Vi sorreggeremo entrambi, saremo come nuvole e guarderemo sempre in alto – questo l’inizio del testo inserito nella stories pubblicato sul social network – Io vorrei urlarlo al mondo come mi sento, ma le parole mi muoiono in gola. Perché io sono morta lentamente in questi cinque giorni. Noi siamo morti. Perché tu non sia mai sola''.

Il bimbo mai nato

Poi il pensiero a Thiago, il nipotino mai nato. ''Siamo venuti con te, per poterlo cullare, abbracciare, toccare. Perché volevo essere la zia più brava di sempre, se me lo avessero concesso''.

''Noi avremmo voluto fare di più per portarti a casa. È stato abbastanza? Tu ci hai sentito Perché noi non sentiamo più nulla'', conclude il messaggio, accompagnato da una foto dei tre fratelli Tramontano insieme e da una lettera indirizzata a Giulia, dopo la scoperta della sua morte, da un uomo che si dice ''assalito dalla vergogna di appartenere al genere maschile''.