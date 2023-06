Giulia Tramontano: fiori e pupazzi nel luogo dove è stato trovato il corpo. “Tu e Thiago per sempre nei nostri cuori”

Senago (Milano), 1 giugno 2023 – "Per Giulia e Thiago: per sempre nei nostri cuori, mamma, papa, Chiara e Mario." E' il commovente biglietto che accompagna il mazzo di gerbere che questa mattina hanno portato sul luogo del ritrovamento del cadavere di Giulia Tramontano, il fratello più piccolo Marco e papà Franco. I famigliari sono arrivati in via Monte Rosa su una station wagon con i vetri oscurati, scortati da una pattuglia della Polizia locale. Sono scesi hanno posato il mazzo di fiori e poi si sono allontanati senza dire nulla. Thiago è il nome che Giulia e Alessandro Impagnatiello avevano scelto per il loro primo figlio che sarebbe nato tra due mesi.

Stamattina in via Monte Rosa, nel luogo dove stanotte è stato rinvenuto il corpo della 29enne, incinta al settimo mese, c'è stato un viavai di persone con mazzi di fiori, biglietti e peluche. In silenzio. Alcuni commossi. Altri indignati, "come si fa ad uccidere la compagna e il figlio con questa credultà. Ora la giustizia deve essere severa". Nessuno di loro conosceva di persona Giulia o il fidanzato, ma tutti, in questi quattro giorni, hanno vissuto ore d'angoscia per la 29enne scomparsa. "Ti voglio bene" si legge su un biglietto. "Piccoli angeli che Dio abbia cura di voi", recita un altro. "Non la conoscevo ma la storia mi ha colpito tanto - ha spiegato una ragazza che abita in zona mentre porta un mazzo di fiori per la donna uccisa - non solo è un femminicidio, è stato ucciso anche un bambino. Non ci sono parole".

La famiglia Tramontano

Il sindaco Magda Beretta che fino all'ultimo ha sperato in un epilogo diverso ha mandato un messaggio alla famiglia. E scritto sui social: "A nome di tutta la Comunità di Senago esprimo le più sentite condoglianze e vicinanza alla famiglia di Giulia. Siamo tutti profondamente scioccati e senza parole. Riposa in pace Giulia Tramontano con il tuo piccolino". E' stato proclamato il lutto cittadino e le bandiere del Municipio sono a mezz'asta da questa mattina. "Sentiremo il Comune e ci metteremo d'accordo su cosa fare, non abbiamo ancora deciso nulla", dichiara don Sergio Grimoldi, parroco della Chiesa Santa Maria Nascente . Il parroco che non conosceva la coppia si è espresso così sulla possibilità di organizzare qualche iniziativa o messa speciale in ricordo Giulia.

In lutto anche Sant’Antimo, il comune del Napoletano del quale Giulia era originaria e dove vive la sua famiglia. “Festa della Repubblica annullata, ha annunciato il sindaco Massimo Buonanno.

Nell'esprimere il cordoglio di Regione Lombardia alla famiglia, ai suoi cari e alla sua comunità, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha commentato. "Una preghiera per Giulia e il suo bambino. Vittime innocenti, uccisi da chi avrebbe dovuto proteggerli. Da padre mi unisco al dolore dei genitori, vi sono vicino".

La sorella di Giulia ha fatto una storia su Instagram con una bella foto di tutta la famiglia, scrivendo: "Grazie. Grazie di averci dato la speranza di trovarla. Grazie di averci creduto ed aiutato. Grazie dal profondo del cuore di una famiglia distrutta, di fratelli che non hanno avuto la possibilità di cullare il proprio nipote. Di genitori che sono stati privati del diritto di essere tali. La nostra famiglia sarà per sempre unita come in questa foto".