"Giù le ruspe da Villa Pogliani"

"Bovisa ama Villa Pogliani. E tu? Non siamo solo consumatori". Questo il cartellone appeso ieri dal gruppo di cittadini che si batte per salvare Villa Pogliani e il suo giardino, in via Prestinari 11 angolo via Imbriani alla Bovisa. "La villa del 1929 e il suo piccolo parco rischiano di essere distrutti per far posto a un supermercato Lidl", spiegano i promotori del comitato BovisAttiva, supportati da altre realtà che dopo aver scritto lettere al sindaco e alla nuova proprietà, hanno organizzato una protesta. "Pensiamo che questo sia un angolo storico del nostro quartiere, da salvaguardare. I molti alberi ci difendono dall’inquinamento. In zona abbiamo giù supermercati a sufficienza ed è importante evitare altro traffico". La richiesta è "di valutare l’utilizzo della villa come sede di uffici o come centro di formazione o ricreativo per i dipendenti. E di valorizzare il parco".

Il sito non è vincolato dalla Soprintendenza "ma con una delibera di giunta di giugno 2022 – spiega Mario Esposito, vicepresidente del Municipio 9 – abbiamo chiesto alla Soprintendenza un parere. Siamo in attesa. Il quartiere non deve perdere questo edificio dallo stile eclettico, non bisogna ripetere quanto accaduto tra via Crema e piazza Trento", dove le ruspe hanno demolito la villa anni Venti al posto della quale sorgeranno uffici, abitazioni e negozi. M.V.