San Carlo Acutis: negli oratori una giornata in preparazione della canonizzazione

Milano, 24 marzo 2025 – Carlo Acutis, il giovane milanese morto nel 2006, sarà santo domenica 27 aprile, in occasione del Giubileo degli adolescenti. A un mese dalla cerimonia di canonizzazione, in programma con una messa solenne in piazza San Pietro, gli oratori della diocesi di Milano organizzano una giornata di preparazione all’evento.

L’iniziativa, dal titolo “Con Carlo, occhi aperti per il Cielo”, si terrà domenica prossima, il 30 marzo, in quella che per il calendario cattolico, nel cammino della Quaresima, è la Domenica del Cieco.

I ragazzi degli oratori, si legge nella presentazione della giornata, domanderanno “aiuto a Carlo Acutis per chiedere ai ragazzi di riscoprire la loro fede nel Signore Gesù e intraprendere questo viaggio di ri-scoperta, così come il Cieco Nato”. È, questo, un passo del Vangelo secondo Giovanni, in cui Gesù restituisce la vista a un non vedente.

“Nel cuore di questa pagina evangelica – procedono dalla Diocesi – si inserisce la testimonianza di Carlo Acutis. Anche lui, fin da piccolo, si è lasciato interrogare da Gesù”, scegliendo poi “di tenere gli occhi aperti sulla realtà, ma con lo sguardo puntato verso il Cielo”.

I protagonisti della giornata saranno preadolescenti e adolescenti, reduci dalla giornata giubilare diocesana di sabato 29 marzo, vissuta a Milano e in Duomo.

Chiamati a rientrare nelle loro comunità per partecipare attivamente alla Messa domenicale, sarà loro compito condividere il cammino intrapreso, portando così a compimento l’esperienza giubilare.

Queste le “dritte” sull’organizzazione della giornata. Per l’animazione della Messa si può incaricare un gruppetto di preadolescenti o adolescenti per scrivere la preghiera dei fedeli. I ragazzi e le ragazze possono entrare in processione, con i ministranti e il sacerdote, portando una luce, simbolo che richiama la luce che Gesù è venuto a portarci e il nostro desiderio di metterci in ricerca di lui, riscoprendo il suo amore e la nostra fede.

All’inizio dell’omelia si può annunciare ufficialmente la data della canonizzazione di Carlo Acutis, con queste parole o come si ritiene più opportuno: “Fratelli e sorelle carissimi, come sapete, manca meno di un mese alla canonizzazione di Carlo Acutis, il primo ragazzo milanese a essere proclamato santo. Carlo sarà canonizzato domenica 27 aprile a Roma in piazza San Pietro, a conclusione del Giubileo degli adolescenti. La santità di Carlo Acutis diventa per noi occasione per aprire i nostri occhi e rivolgerli al Cielo e per riscoprire che la meta della nostra vita è la nostra santità. Ringraziamo il Signore per questo suo dono“.

Al termine dell’omelia un ragazzo può leggere al microfono una testimonianza sulla vita di Carlo Acutis, un testo scaricabile sul sito della chiesa milanese. Si può sottolineare il momento del silenzio dopo la comunione, invitando i ragazzi a tenere fisso lo sguardo su Gesù e quindi al Tabernacolo. Si può poi pregare tutti insieme con la preghiera “Come Carlo Acutis”.

Gli oratori, se non l’hanno già fatto, sono chiamati a inaugurare il luogo dove sarà collocato il pannello, dono speciale dell’Arcivescovo, con la preghiera “Come Carlo Acutis” che monsignor Mario Delpini ha scritto per i ragazzi e le ragazze degli oratori.

La preghiera può essere recitata al termine della Messa, dopo la comunione. E, sempre in chiusura della funzione (o in un momento ad hoc), sarà possibile cantare il canto dedicato a Carlo Acutis “La via per il cielo”.

Sono a disposizione i braccialetti con le frasi di Carlo Acutis, che possono essere ordinati fino a domani, martedì 25 marzo, sul sito della libreria Il Cortile, oppure ritirati direttamente in loco, in via Sant'Antonio 5.

Come offerta, infine, durante la messa di domenica 30 marzo si potrà effettuare una speciale raccolta per contribuire ad alimentare la Lampada degli oratori, perennemente accesa ad Assisi, nel Santuario della Spogliazione, a fianco del corpo di Carlo Acutis.