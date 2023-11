Giorgia Musso segretario Pd. È la prima donna

Giorgia Musso alla guida del Partito democratico di Cormano: per la prima volta, lo storico circolo "Enrico Berlinguer" sceglie una donna come segretario cittadino in vista, soprattutto, delle elezioni comunali del 2024. Musso, che subentra a Marco Pilotti, è capogruppo consiliare del Pd a Cormano ed è membro della direzione regionale del Pd; è logopedista dell’età evolutiva ed è ideatrice di eventi per la parità di genere, di presidi per la pace in Medioriente e di manifestazioni per i diritti della comunità Lgbtq+. Il Pd cittadino, dunque, si rinnova e cambia passo "per vincere Cormano, facendo il gioco di squadra e ascoltando le diverse anime del Pd. Vogliamo che ciascuno si senta accolto.

La sfida è quella di un Pd cormanese ancora più aperto e tra le persone, aspetto questo in continuità con l’approccio di Marco Pilotti", come è sottolineato in un comunicato Dem. La neosegretaria Musso ha in agenda, con i partiti e le liste civiche della coalizione di centrosinistra, i temi riguardanti l’ambiente, la mobilità, l’associazionismo, la povertà e la coesione sociale.

Giu.Na.