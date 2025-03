Giardino Antonio Cederna: "Oasi verde per i bimbi. Servirebbe più attenzione"

Una grande area verde recintata a lato di Villa Simonetta: attrezzata con giochi per i più piccoli e una bella fontana, attrazione irresistibile per i bambini durante l’estate. È il Giardino Antonio Cederna, che quest’anno compie 25 anni: intitolato più di recente al noto giornalista - fratello della celebre Camilla - e tra i fondatori di Italia Nostra nel 1955. Un’area di circa 7.800 metri quadrati che presenta anche un lungo pergolato abbracciato dai glicini, che in questa stagione offrono una piacevole e colorata oasi di relax.

"È un’area verde molto vissuta dalle famiglie della zona - racconta la signora Giuliana, residente nel quartiere e frequentatrice abituale del giardino - Spesso è pieno di bambini. È un bellissimo parco usato soprattutto in primavera. D’estate invece, essendoci poca ombra è molto caldo ed è quindi utilizzato un po’ meno".

Tra i punti deboli del giardino, la manutenzione - continua Giuliana - "soprattutto delle panchine, tante hanno il legno ormai marcito. E poi bisognerebbe curare un po’ di più i tagli dell’erba, sia per evitare le allergie, che per cercare di limitare le zanzare".