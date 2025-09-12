Ghali torna nelle sue scuole medie a Baggio: “Più emozionato che a un concerto”

Torna nella sua scuola per la prima volta, dopo 18 anni: c'è Ghali alle medie Iqbal Mashi di Milano, a Baggio, ed è "più emozionato che a un concerto", ammette, accanto allo scrittore Jonathan Bazzi. Sono i ragazzi a interrogarlo. "Oggi non viene a trovarci il cantante, la star, il personaggio famoso, il ragazzo che ha sfondato. Oggi torna qui un compagno di scuola più grande che in queste aule, in questi spazi, ha vissuto le stesse emozioni che vivete voi, quotidianamente": lo annuncia la preside Carmen Lanzotti.

Ghali firma autografi ai ragazzi delle medie

E lui si racconta con gli occhi di un bambino, a partire dai murales dello street artist Bros, che colorano ancora l'edificio. "Ai tempi avevo scongiurato la prof di Storia dell'arte di farlo venire qui e ci fece tutte le facciate", ricorda Ghali. Che spiccava in Italiano - "La professoressa leggeva i miei temi nelle altre classi: sentite cos'ha scritto Ghali!" - faticava in Matematica e riempiva il prof di Storia di domande fuori programma.

Ghali, il seflie con gli studenti delle medie di Baggio e l'incontro con gli inseganti della sua vecchia scuola

"Per me era uno sbattimento, odiavo alzarmi presto - confessa l’artista 32 enne - non tutte le materie mi piacevano, ma ho capito subito che andare a scuola è una fortuna, che non tutti i bambini del mondo hanno". Ricorda le sfide a colpi di freestyle all'intervallo, "quelle aule in cui eravamo in quattro, con origine arabe, in tutta la scuola, non come oggi", i bulletti di allora "che non si sono realizzati", la musica che salva. "Anche se forse non vedete l'ora di uscirne, sappiate che la scuola ve la porterete sempre dietro": incoraggia gli alunni di oggi.

Il saluto dei ragazzi a Ghali accolto con striscioni di benvenuto

E a chi gli chiede dove trova ispirazione per le sue canzoni, risponde che anche in quell'incontro con loro, nella "sua" Iqbal Mashi, ha preso appunti. Lo abbraccia un ragazzino, dicendo che gli vuol bene. Un altro gli porta un suo ritratto, un'alunna quello del suo alieno Rich Ciolino. Coro da stadio, selfie di rito, autografi e stories su Instagram prima di lasciare la sua scuola, "che mi ha lasciato tanto sole nella testa", sorride Ghali.