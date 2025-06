Ventotto germani reali tornano liberi nel laghetto Monzoro a Cusago

Cusago (Milano), 19 giugno 2025 – Ventotto germani reali sono stati liberati nel laghetto di Monzoro, a Cusago.

Gli animali sono stati recuperati, in più interventi, dagli agenti del Nucleo ittico venatorio di Città metropolitana di Milano, tra il capoluogo e l’hinterland milanese.

Tutti erano stati portati alla riserva naturale Bosco WWF di Vanzago, dove sono stati visitati dai veterinari e, una volta giudicati in salute e pronti per tornare in natura, sono stati liberati nel loro habitat.

Gli agenti del Nucleo, specializzato in recuperi di animali, li hanno portati nel laghetto di Monzoro, un grande specchio d’acqua immerso nella natura.