Morti sei quintali di pesci nel laghetto: è giallo a Fombio

Fombio (Lodi), 29 maggio 2025 – Ritrovamento inquietante a Fombio, dove nella serata di mercoledì 28 maggio 2025, è stata segnalata una moria di pesci nel laghetto comunale Travacon. A dare l’allarme sono stati alcuni passanti, preoccupati alla vista dei pesci galleggiare senza vita.

Lo specchio d’acqua, spesso utilizzato per eventi e attività dall’associazione locale dei pescatori, è subito stato oggetto di verifiche da parte delle autorità. “La causa è ancora da accertare”, ha dichiarato il sindaco Davide Passerini.

“Arpa e la Polizia Forestale stanno indagando per chiarire l’origine dell’improvvisa moria nel laghetto Travacon". Intanto, nella giornata del 29 maggio 2025 sono stati rimossi circa 6 quintali di pesci morti, tra carpe e pesci gatto. L’area è stata immediatamente interdetta al pubblico tramite un’ordinanza sindacale.

L’ordinanza

“Si tratta di una misura necessaria per garantire la sicurezza dei cittadini in attesa dei risultati delle analisi", ha spiegato ancora il primo cittadino. “Anche noi vogliamo fare chiarezza su quanto accaduto alla nostra oasi verde”. Le indagini sono in corso e si verificando l’eventuale presenza di sversamenti di sostanze inquinanti e, se presenti, di che tipo e in che quantità.

“Chi ha causato questo disastro sarà denunciato all’autorità giudiziaria”, ha concluso Passerini. “È fondamentale capire cosa sia successo, non solo per accertare le responsabilità ma anche per prevenire nuovi episodi simili”.