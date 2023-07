Garbagnate, irregolare l’impresa dove lavorava il 32enne che ha investito i due ragazzi: attività sospesa

È stata sospesa per irregolarità e multata per 39 mila euro la ditta di Garbagnate Milanese dove lavorava Bogdan Pasca, l’uomo di 32 anni che lo scorso 18 luglio ha investito col suo furgone un ragazzo di 15 anni e una ragazza di 16 in via dei Pioppi. Il giovane Serafino Valentino Colia è morto nell’incidente, mentre Ambra è stata ricoverata all'ospedale Niguarda in condizioni gravi con un trauma cranico e fratture multiple.

Pasca, che è di origini rumene, è attualmente in carcere accusato di omicidio stradale. Nelle indagini seguite all’incidente, i carabinieri della Compagnia di Rho e l Nucleo carabinieri ispettorato del lavoro di Milano hanno ispezionato la società dov’era impiegato il trentaduenne, attiva nel settore delle ristrutturazioni edilizie e della serramentistica.

A seguito dell’ispezione, i carabinieri hanno contestato al titolare della società, un italiano di 43 anni, violazioni penali connesse alla mancanza del Documento di Valutazione dei Rischi, all’omessa prevenzione incendi e valutazione degli agenti chimici, all’assenza della designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed all’omessa verifica delle attrezzature di lavoro.

Le violazioni contestate prevedono una multa di 39.310 euro, nonché l’immediata sospensione dell’attività imprenditoriale che è stata eseguita giovedì pomeriggio. Proseguono le indagini tese a raccogliere elementi che possano collegare l’incidente alle contestate violazioni alla normativa sul lavoro.