Garbagnate Milanese, i pannelli fotovoltaici di una palazzina vanno a fuoco: sei squadre di pompieri al lavoro

Milano, 2 maggio 2024 – Ci sono volute sei squadre dei vigili del fuoco per domare l’incendio che questo pomeriggio, intorno alle 17.30 ha coinvolto una palazzina di tre piani a Garbagnate Milanese.

Il rogo ha colpito i pannelli fotovoltaici della palazzina che si trova in via Leonardo da Vinci 26 ma le fiamme sono state domate in tempo grazie al tempestivo arrivo dei soccorsi che hanno evitato il peggio: in poco tempo infatti l’incendio è stato circoscritto e non risultano persone coinvolte.

I residenti del palazzo hanno effettuato un’evacuazione spontanea dalle rispettive abitazioni allarmati dalle fiamme e dal fumo. Le squadre in questo momento sono al lavoro per rimuovere le guaine che coprivano i pannelli andati in fiamme e mettere in sicurezza l'edificio.