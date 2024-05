Rogo in azienda metalmeccanica. Sos per la maxi-colonna di fumo

Era visibile a distanza la densa colonna di fumo sprigionata da un incendio che ieri mattina intorno alle 9,30 si è sviluppato a Saronno in un’azienda metalmeccanica nella zona industriale situata a poca distanza dal confine con Caronno Pertusella.

Le fiamme hanno danneggiato un capannone che era in dismissione, fortunatamente non si sono registrate conseguenze per il personale dell’azienda. Nessuno è rimasto ferito né intossicato per aver inalato il fumo. La richiesta di intervento ai vigili del fuoco è partita immediatamente dall’azienda, dove sono state attivate subito tutte le procedure d’emergenza, sul posto sono arrivate diverse squadre inviate dai comandi di Varese, Milano e Monza – Brianza, con quattro autopompe, un’autoscala e altri mezzi di supporto all’attività di spegnimento che ha richiesto alcune ore. Quindi nel primo pomeriggio, spento il rogo, l’area è stata messa in sicurezza, dopo il sopralluogo il capannone è stato dichiarato inagibile per i danni subiti.

Restano ancora da chiarire le cause del rogo, secondo una prima ricostruzione sembra che all’interno fossero in atto alcuni lavori quindi le fiamme sarebbero partite da una scintilla che ha innescato l’incendio. In mattinata a preoccupare i residenti nella zona era stata la densa colonna di fumo visibile a distanza, comunque fortunatamente non è stato rilevato alcun rischio inquinamento. I vigili del fuoco varesini sempre ieri in mattinata sono intervenuti a Castelseprio per un incidente stradale che ha coinvolto un furgone e un’auto, feriti, non gravemente, due uomini che soccorsi dagli operatori dell’Areu sono stati poi accompagnati al pronto soccorso. R.F.