Incendio a Milano, fiamme in un appartamento di corso Buenos Aires: vigili del fuoco in azione

Milano, 1 maggio 2024 – Incendio intorno a mezzogiorno in corso Buenos Aires a Milano. Le fiamme si sono sviluppate nella camera da letto in un appartamento al terzo piano dello stabile al numero 49. In poco tempo il tratto della corso fino a via Ponchielli è stato invaso dal fumo, mentre la ragazza all’interno dell’appartamento cercava di spegnere il rogo.

I passanti hanno subito allertato i soccorsi e sul posto in poco tempo sono arrivati tre mezzi dei vigili del fuoco, un’ambulanza e le volanti della polizia. Le fiamme erano fortunatamente circoscritte e i vigili del fuoco le hanno domate in poco tempo. Nel frattempo alcuni condomini sono scesi in strada a causa del fumo che si è propagato all'interno dello stabile.

Nell’appartamento, al momento dell’incendio, c’era una ragazza, che non ha riportato ferite ed è stata controllata sul posto per verificare un’eventuale intossicazione da fumo. Un’altra ragazza, che abita sopra all’appartamento dell’incendio, è stata invece medicata nell’ambulanza: in base a quanto ha raccontato, quando ha sentito odore di bruciato provenire dalle scale è uscita di casa e ha provato ad aprire la porta della vicina, ma il fumo era troppo ed è quindi uscita in strada.