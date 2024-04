Incendio in azienda di lavorazione metalli a Saronno, colonna di fumo visibile anche nei Comuni vicini

Saronno, 30 aprile 2024 – La colonna di fumo stamattina intorno alle 9 era visibile in lontananza e anche in alcuni comuni vicini. A sprigionarla suscitando preoccupazione tra la gente è stato un incendio che si è sviluppato a Saronno in un’azienda di lavorazione dei metalli con sede nella zona industriale.

Immediatamente sono state attivate le procedure di emergenza e sul posto sono arrivate diverse squadre di vigili del fuoco inviate dai comandi di Varese, Milano e Monza-Brianza. In azione gli operatori con quattro autopompe, due autobotti, un’autoscala e alcuni automezzi di supporto.

Intorno a mezzogiorno le operazioni di spegnimento sono state concluse, quindi l’area è stata messa in sicurezza. Non sono state rilevate situazioni di pericolo e non ci sono state conseguenze per le persone né per i dipendenti presenti in azienda.