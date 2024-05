Garbagnate, donna muore investita da un treno. Bloccato il Malpensa Express

Tragedia all’alba nei pressi della stazione Trenord di Garbagnate Milanaese dove una donna è stata investita da un convoglio del Malpensa Express, il 310 in partenza dall’aeroporto alle 5.20 e diretto a Cadorna: per lei non c’è stato nulla da fare. Ancora da chiarire se sia trattato di un incidente o di un gesto volontario. Saranno gli agenti della Polfer, arrivati sul posto insieme ai soccorritori, a stabilirlo.

Pesantissime le ricadute sulla circolazione ferroviaria sospesa tra le stazioni di Saronno e Novate Milanese, in un tratto quotidianamente carico di pendolari che si recano a Milano. Bloccato anche il servizio di collegamento tra le stazioni di Cadorna e il Terminal 2 di Malpensa.

Un treno di pendolari alla stazione di Garbagnate Milanese

Ecco l’elenco dei treni cancellati e le modifiche alla circolazione

- 316 (MALPENSA AEROPORTO T2 06:50 - MILANO CADORNA 07:34)

- 309 (MILANO CADORNA 05:57 - MALPENSA AEROPORTO T2 06:40)

- 813 (MILANO CADORNA 06:32 - SARONNO 07:07)

- 815 (MILANO CADORNA 07:02 - SARONNO 07:37)

- 313 (MILANO CADORNA 06:57 - MALPENSA AEROPORTO T2 07:40)

- 2920 (MILANO CENTRALE 06:25 - MALPENSA AEROPORTO T2 07:22)

- 2925 (MALPENSA AEROPORTO T2 07:37 - MILANO CENTRALE 08:37)

- 12018 (VARESE NORD 06:50 - MILANO CADORNA 07:52)

I treni non viaggiano tra SARONNO e NOVATE ma potrebbero subire ULTERIORI VARIAZIONI DI PERCORSO:

- 1214 (NOVARA NORD 06:11 - MILANO CADORNA 07:14) termina a BUSTO A. FN

- 1213 (MILANO CADORNA 06:47 - NOVARA NORD 07:55) parte da BUSTO A. FN

- 24121 (SARONNO 07:08 - LODI 08:37) parte da MILANO BOVISA