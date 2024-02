Gabriele Marchesi non sarà consegnato all’Ungheria (almeno per ora): ai domiciliari a Milano fino al 18 maggio

Milano, 13 febbraio 2024 – La Corte di Appello di Milano decide che Gabriele Marchesi resterà ai domiciliari fino al 18 maggio con sospensione della consegna, in attesa che il Ministero della giustizia italiana chieda all’Ungheria se vi siano misure alternative al mandato di arresto europeo.

Non sarà dunque estradato a Budapest, almeno per ora, il 23enne indagato insieme ad Ilaria Salis con le accuse di lesioni pluriaggravate per la sua presunta partecipazione negli scontri del 10 febbraio 2023 nella capitale ungherese con i neonazisti europei alla vigilia del "Tag der Ehre", la Giornata del Ricordo. Sia la Procura generale che la difesa del giovane si erano opposti alla consegna.

La Corte di Appello, composta dai giudici Monica Fagnoni, Stefano Caramellino e Cristina Ravera, ha dunque chiesto di verificare, tramite Eurojust, altri strumenti di cooperazione internazionale differenti e alternative all'esecuzione del mandato di arresto europeo spiccato nei confronti del giovane milanese. La prossima udienza è fissata il 28 marzo.