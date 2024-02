Ilaria Salis, domiciliari e braccialetto elettronico. Trattativa, ipotesi e condizioni per portarla in Italia

Milano, 2 febbraio 2024 - Ilaria Salis e una speranza: lasciare il carcere lager in Ungheria e tornare in Italia anche se con alcune misure che ne limiterebbero la libertà. Si tratta per gli arresti domiciliari cautelari nel nostro Paese con l'applicazione eventualmente di misure come il braccialetto elettronico. La notizia è stata riportata oggi da Corriere della Sera e Repubblica. Una luce dopo le preoccupazioni di ieri con la notizia di essere stata costretta a firmare un verbale in ungherese dopo un interrogatorio in carcere al rientro in cella dopo l’udienza in tribunale

Il ministero della Giustizia

Il ministero della Giustizia starebbe lavorando a una relazione, da mettere a disposizione della difesa nei giorni prossimi, con la quale l'Italia si impegnerebbe a garantire 'la massima sicurezza - scrive Repubblica - qualora alla donna fossero concessi gli arresti domiciliari in Italia. “Braccialetto elettronico, vigilanza e impegno a farla partecipare a tutte le udienze del processo previste a Budapest” che, calendario alla mano, non finirebbe prima del 2025. Dopo tre istanze rigettate dal giudice ungherese con la motivazione del pericolo di fuga dell'imputata - spiega il Corriere della Sera - i legali sono in attesa di un supporto da allegare a una nuova domanda di domiciliari cautelari; in modo da poter offrire alla magistratura, direttamente dal governo italiano, garanzie tali da superare le ragioni dei dinieghi precedenti. Gli uffici di via Arenula sono al lavoro su questo.

Ilaria Salis in tribunale a Budapest

La speranza di papà Roberto

“Bisogna trovare il modo - ha spiegato Roberto il papà di Ilaria Salis, rientrato ieri sera in Italia dopo aver incontrato la figlia detenuta a Budapest - di applicare la direttiva che regolamenta in Ue la gestione delle misure cautelari: non è mai stata attuata”. La speranza è che questo possa accadere presto magari in occasione della prossima visita in Ungheria alla figlia detenuta. Appena potrà riabbracciare la figlia, Roberto Salis pensa “di baciarla una mezz'oretta, poi le dò un calcio nel sedere” perché gli ha inflitto “un calvario.. direi proprio di sì”. La prossima visita è prevista per il 21 febbraio “ma io sono un inguaribile ottimista, conto di andarla a riprendere. Non vedo perché non possa fare la detenzione cautelare qui, magari offrendo garanzie che il giorno dell'udienza venga prelevata dai domiciliari da una pattuglia dei carabinieri e portata in un tribunale dove c'è un monitor: non vedo rischio di fuga e pericolosità”.