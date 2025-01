Futuro poliglotta per i bambini di Cascine San Pietro

Rilancio della scuola primaria di Cascine San Pietro con l’investimento nell’insegnamento delle lingue straniere per un futuro multilingue attraverso la proposta Clil (“Content and language integrated learning“). Un progetto voluto e finanziato dal Comune che va a unirsi alla novità eco e green school proposta dalla scuola e sostenuta economicamente dall’ente. "Il progetto Clil è già partito da quest’anno – spiega l’assessora alla Scuola Rosetta Stavola (nella foto) – e interessa le classi prima, seconda e terza. Il prossimo anno scolastico l’offerta sarà ampliata anche anche alla quarta. Questo progetto, come riportato nel Pofit, mira a porre le basi per realizzare un plesso bilinguistico". Novità anche per la scuola dell’infanzia, con iniziative che vanno incontro alle famiglie. "Il Comune aveva proposto la sezione primavera – conclude l’assessore – ma la scuola, dopo verifiche, per quest’anno ha deciso per la sola novità dell’iscrizione per i bambini anticipatari, consentendo cioè l’iscrizione alla scuola dell’infanzia in età anticipata rispetto a quella normalmente prevista. Una iniziativa da considerare sperimentale, al momento solo per il plesso scolastico di Cascine San Pietro". La crisi per le iscrizioni alla primaria nella frazione cassanese, oggi legate soprattutto alla diminuzione delle nascite, è una questione di vecchia data. L’amministrazione comunale precedente aveva provato a ripopolare con iscrizioni di bambini provenienti dal centro città, offrendo alle famiglie il servizio di trasporto scolastico gratuito. L’iniziativa non ha però sortito l’effetto desiderato. Il Comune ha dunque deciso di rivedere l’offerta, chiedendo alle famiglie un contributo per il trasporto scuola con un versamento annuale di 100 euro. Nella casse entreranno 2.500 euro a fronte di una spesa di 49mila. Occasione per le famiglie di conoscere le novità saranno gli open day di sabato 11 per la primaria e di venerdì 17 per la materna. Stefano Dati