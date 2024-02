Futuri manager in corsia

Aspiranti manager sanitari del Politecnico di Milano a lezione all’ospedale di Garbagnate Milanese. Nei giorni scorsi l’Asst Rhodense ha aperto le porte a trenta studenti e studentesse del Master di secondo livello "Pianificazione, programmazione e progettazione dei sistemi ospedalieri e socio-sanitari", un percorso di studi che prepara figure professionali che possono svolgere attività di progettazione, organizzazione e gestione degli ospedali e delle altre strutture socio-sanitarie (Hospital Planner). Il direttore medico del presidio ospedaliero garbagnatese, Renzo Guttadauro e il direttore medico del presidio ospedaliero rhodense, Martino Trapani, hanno accompagnato gli studenti nei reparti e qui hanno potuto approfondire gli aspetti organizzativi, tecnologici e impiantistici dell’ospedale aperto nel 2014. "La collaborazione tra mondo delle istituzioni e mondo accademico crea sinergie strategiche favorevoli allo sviluppo di competenze - ha dichiarato il direttore generale dell’Asst Rhodense, Marco Bosio -. Per l’azienda questo incontro è stata l’occasione per raccontare le potenzialità delle nostre strutture e di quanto sia importante lavorare tra professionisti, ognuno con le proprie competenze, per offrire servizi sempre migliori e per mettere al centro la persona, con i suoi bisogni". Ro.Ramp.